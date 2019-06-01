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В Уфе откроется консульство Италии

16:26, 01.06.2019
В Уфе откроется консульство Италии
Фото: pixabay.com

В Уфе появится Почетное консульство Италии. Об этом договорились врио главы Башкирии Радий Хабиров и итальянский посол в России Паскуале Терраччано.

Встреча состоялась в Доме Республики в пятницу, 31 мая. В ходе переговоров Терраччано заявил, что в регионе для успешной реализации совместных проектов необходимо организовать консульство Италии.

Кроме того, стороны договорились о совместной работе и об инвестконтактах между предпринимателями, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На должность консула посольство предлагается кандидатура учредителя Фонда имени Мустая Карима Тимербулата Каримова. Планируется, что консульство будет проводить различные мероприятия, в том числе фестиваль итальянского кино.

Напомним, ранее сообщалось, что Почта России рассчитывает открыть логоцентр в Уфе к 2020 году.

ОбществоВласть Башкортостан
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