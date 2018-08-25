Почта России рассчитывает открыть логоцентр в Уфе к 2020 году

Гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов рассказал, что предприятие откроет новый логистический центр в Уфе уже к 2020 году. Однако это будет возможно только при условии помощи со стороны властей Башкирии.

«Мы планируем уже в 2019 году определиться с площадкой. Если бы мы с вами здесь посотрудничали, поняли, какая площадка бы подошла, это ускорило бы процесс, чтобы на рубеже 2019—2020 годов уже ввести в эксплуатацию новый сортировочный центр, запустить его», — заявил руководитель Почты России на встрече с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

Подгузов также рассказал, что в республике самая распространенная сеть почтовых отделений. На Башкирию приходится почти 1 300 отделений, из которых более 700 расположены в сельской местности, передает пресс-служба главы РБ.

«Мы понимаем, что вопросов много: в известной степени изношена материальная база, нужно вкладывать ресурсы, развивать это направление деятельности. Сразу хочу сказать, что республика готова помогать в этой работе», — заявил в свою очередь Хамитов.

Напомним, что в Казани логистический центр Почты России открылся в январе этого года. На открытии Подгузов рассказал, что в развитие сети логоцентров по всей стране будет вложено около 50 млрд рублей.

После открытия центра многие клиенты китайских онлайн-магазинов стали жаловаться на его работу. Посылки из Китая прибывают сразу в Казань приблизительно за 5-7 дней, однако задерживаются в нем на несколько недель или месяцев.