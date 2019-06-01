ГСО РТ запишет все симфонии Чайковского на лейбле Sony Classical

Государственный симфонический оркестр Татарстана (ГСО РТ) планирует записать бокс-сет со всеми симфониями Петра Чайковского. Об этом было объявлено на концерте IX международного фестиваля им. Сергея Рахманинова «Белая сирень».

Запись будет происходить под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского. В дисковое издание войдут симфонии с Первой по Шестую, три фортепианных концерта, скрипичный концерт, «Вариация на тему рококо» и «Концертная фантазия».

Работы над проектом пройдут с 14 по 28 июля в ГБКЗ им. Сайдашева. Запись осуществит лейбл Sony Classical.

Предварительно, собрание выйдет в следующем году.

Напомним, более подробно почитать про фестиваль «Белая сирень» в Казани можно в материале «Реального времени».