Япония отказалась от идеи заключить с Россией соглашение по мирному договору в июне — СМИ

Правительство Японии приняло решение отказаться от планов достичь рамочного соглашения по мирному договору с Россией в конце июня на саммите G20 в Осаке.

По информации The Asahi Shimbun, это связано с тем, что страны не смогли прийти к согласию по некоторым историческим моментам и вопросам безопасности.

Газета утверждает, что Москва и Токио к саммиту сосредоточатся на достижении прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильской гряды. Однако в Японии не отказываются от продолжения диалога по мирному договору в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что на 29 июня в Осаке запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

