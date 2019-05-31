29 июня пройдет встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ

На 29 июня в Осаке запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает «Интерфакс».

Она пройдет в рамках саммита G20. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что согласован график дальнейших встреч между министрами иностранных дел (РФ и Японии), между заместителями по теме мирного договора. Лавров особо обратил внимание, что интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что позиции двух стран по этой теме сближаются.

Напомним, ранее глава МИД Японии Таро Коно выступил за ускорение переговоров с Россией по выработке мирного договора.

