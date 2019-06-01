Ученые проведут исследования генома коренных этносов России

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины Genetico проведет исследования по теме «Геномика популяций коренных этносов России» для НИИ медицинской генетики Томского научно-исследовательского медицинского центра (НИМЦ) в рамках научно-технической программы Союзного государства России и Белоруссии «ДНК-идентификация».

Как сообщает пресс-служба Российской венчурной компании (РВК), работа предполагает изучение генофонда популяций различных народов России с применением технологий массового параллельного секвенирования ДНК. Ученым предстоит изучить геном коренных этносов Сибири, Дальнего Востока, Волго-Уральского региона, Кавказа и Средней Азии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, в котором говорится о создании генетических паспортов для россиян.