В России могут появиться генетические паспорта

Президент России Владимир Путин подписал в марте указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, в котором говорится о создании генетических паспортов для россиян.

В документе есть два положения о генетических паспортах. Во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения». Также предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений», пишет РБК.

В указе не поясняется, что именно понимается под «генетической паспортизацией», но эксперты сообщили, что речь может идти о двух видах генетических паспортов — судебно-медицинский генетический паспорт и более «подробный» документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.



Ранее сообщалось, что в 2024 году в России введут электронные удостоверение личности.