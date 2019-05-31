Премьер Малайзии потребовал доказать вину России в крушении MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing в 2014 году.

По его словам, в докладе Нидерландов о причинах авиакатастрофы ответственность на Россию возлагается без оснований.

«Мы знаем, что ракета, которая сбила самолёт, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине... нужны сильные доказательства, показывающие, что она была пущена русскими, это могли быть ополченцы на Украине, это могли быть украинские власти», — цитирует его Malay Mail.



Мохамад отметил, что расследование слишком политизировано.

Ранее глава евроскептической партии «Форум за демократию» Нидерландов Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.