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Госдума потратит на анализ ущерба Крыму от Украины почти 10 млн рублей

22:31, 31.05.2019
Госдума потратит на анализ ущерба Крыму от Украины почти 10 млн рублей
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума опубликовала тендер на выполнение исследования для оценки вероятного ущерба Крыму от Украины в период с 1991 по 2014 годы. Его стоимость составит почти 10 млн рублей

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на тендер, в рамках исследования также требуется сопоставить социально-экономическое и законодательное регулирование ключевых сфер жизни в Крыму и Севастополе в период СССР, в составе Украины и составе России.

Ранее в Госдуме озвучили предварительную оценку ущерба Крыму от Украины. Он, по словам депутата ГД Андрея Козенко, превышает 1,5 трлн рублей. Он отметил, что «нужно оценить и моральный ущерб за годы нахождения крымчан в украинской оккупации. Сюда, к примеру, можно включить ущемление прав русскоязычного населения, которому в свое время подвергались жители полуострова».

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