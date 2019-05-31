Госдума потратит на анализ ущерба Крыму от Украины почти 10 млн рублей

Государственная дума опубликовала тендер на выполнение исследования для оценки вероятного ущерба Крыму от Украины в период с 1991 по 2014 годы. Его стоимость составит почти 10 млн рублей



Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на тендер, в рамках исследования также требуется сопоставить социально-экономическое и законодательное регулирование ключевых сфер жизни в Крыму и Севастополе в период СССР, в составе Украины и составе России.

Ранее в Госдуме озвучили предварительную оценку ущерба Крыму от Украины. Он, по словам депутата ГД Андрея Козенко, превышает 1,5 трлн рублей. Он отметил, что «нужно оценить и моральный ущерб за годы нахождения крымчан в украинской оккупации. Сюда, к примеру, можно включить ущемление прав русскоязычного населения, которому в свое время подвергались жители полуострова».