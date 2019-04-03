В Госдуме предварительно оценили ущерб Крыму от Украины

На первом заседании рабочей группы в Госдуме озвучили предварительную оценку ущерба Крыму от Украины. Он, по словам депутата ГД Андрея Козенко, превышает 1,5 трлн рублей.

Он отметил, что «нужно оценить и моральный ущерб за годы нахождения крымчан в украинской оккупации. Сюда, к примеру, можно включить ущемление прав русскоязычного населения, которому в свое время подвергались жители полуострова», пишет «Интерфакс».

Также в оценку войдут недополученные бюджетом Крыма деньги, выплачиваемая Россией аренда Черноморского флота в Севастополе, недополученные доходы за простой сотен гектаров земли на южном берегу Крыма и зданий союзных здравниц и санаториев, экологический ущерб, потери от санкций и т. д.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина должна компенсировать Крыму потери за то, что в течение 25 лет проводила там «разрушительную» политику.

После этого в Государственной думе создали рабочую группу для оценки ущерба экономике Крыма от действий Украины.