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В Минпросвещения РФ назвали обоснованным сокращение федерального перечня учебников

19:32, 31.05.2019
В Минпросвещения РФ назвали обоснованным сокращение федерального перечня учебников
Фото: pxhere.com

Сокращение федерального перечня учебников (ФПУ) на 37% позволило исключить из него некачественную литературу, которая содержала ошибки и существенные неточности. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Представитель ведомства отметил, что работа ведется на совместной межведомственной основе в полном согласовании с ФАС России, а также иными заинтересованными органами, передает ТАСС.

Напомним, что в конце прошлого года научно-методический совет по учебникам Минпросвещения сократил федеральный перечень учебников в России на 37%. В списке вместо 1370 наименований осталось 863.

В середине апреля ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. Позднее антимонопольная служба продлила срок исполнения предупреждения до 28 июня.

ОбществоОбразование
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