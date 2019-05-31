В Минпросвещения РФ назвали обоснованным сокращение федерального перечня учебников

Сокращение федерального перечня учебников (ФПУ) на 37% позволило исключить из него некачественную литературу, которая содержала ошибки и существенные неточности. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.



Представитель ведомства отметил, что работа ведется на совместной межведомственной основе в полном согласовании с ФАС России, а также иными заинтересованными органами, передает ТАСС.



Напомним, что в конце прошлого года научно-методический совет по учебникам Минпросвещения сократил федеральный перечень учебников в России на 37%. В списке вместо 1370 наименований осталось 863.



В середине апреля ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. Позднее антимонопольная служба продлила срок исполнения предупреждения до 28 июня.

