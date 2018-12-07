В России на 37 процентов сократился федеральный перечень школьных учебников

Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения сократил федеральный перечень учебников в России на 37%. Теперь в списке вместо 1370 наименований осталось 863.

В Минпросвещения отметили, что базовая часть федерального перечня состоит из учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, передает «Интерфакс».

При этом совет по учебникам при министерстве не только исключил пособия из перечня, но и добавил в него новые позиции.

«Среди них учебник по математике для младших классов Л.Г. Петерсон», — отметили в пресс-службе.



Напомним, что в прошлом году после проверки на соответствие историко-культурному стандарту из школьной программы исключили 38 учебников истории.