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Промышленность

Экс-глава Минобороны РФ Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей

19:23, 31.05.2019
Экс-глава Минобороны РФ Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей
Фото: archive.government.ru

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен вице-президентом Союза машиностроителей России. Такое решение было принято на расширенном заседании.

«В соответствии с решением бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков», — сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров исключен из числа заместителей председателя «Союзмаша» в связи с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Напомним, в середине мая стало известно, что Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

ПромышленностьМашиностроение
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