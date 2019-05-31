Экс-глава Минобороны РФ Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен вице-президентом Союза машиностроителей России. Такое решение было принято на расширенном заседании.

«В соответствии с решением бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков», — сообщает пресс-служба организации.



Кроме того, бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров исключен из числа заместителей председателя «Союзмаша» в связи с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Напомним, в середине мая стало известно, что Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

