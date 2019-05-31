РСПП призвал отозвать из СКР заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) будет рекомендовать акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову отозвать из Следственного комитета России заявление о хищении из банка 2,5 млрд рублей против фигурантов дела Baring Vostok.

«Также предложат ему и Артему Аветисяну высказаться о том, что использовать уголовно-процессуальные методы для решения корпоративных споров, в частности при решении конфликта вокруг «Восточного», недопустимо», — приводит слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Интерфакс».

По его словам, он с самого начала утверждал, что это корпоративный конфликт.

Напомним, что в середине февраля силовики задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. На следующий день он был арестован, но позже его перевели под домашний арест. Уголовное дело касается хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Заявителем стал акционер банка Шерзод Юсупов.

Ранее Басманный суд Москвы продлил домашний арест Калви на три месяца, до 14 июля.