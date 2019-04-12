Суд продлил домашний арест Майкла Калви на три месяца

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Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви на три месяца, до 14 июля. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее адвокаты Калви попросили изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде либо под залог в 5 млн рублей.

Напомним, что вчера суд освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok.

Напомним, что в середине февраля силовики задержали Калви. На следующий день он был арестован. Уголовное дело касается хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».