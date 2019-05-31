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Скончался казанский художник Михаил Пивоваров

17:49, 31.05.2019
Скончался казанский художник Михаил Пивоваров
Фото: facebook.com

В возрасте 48 лет ушел из жизни казанский художник Михаил Пивоваров. Об этом сообщил художник Рашид Тухватуллин.

«Ушел из жизни Миша Пивоваров. Соболезнования родным и друзьям», — написал Тухватуллин на своей странице в Facebook.

Михаил Пивоваров родился в 1971 году в городе Болгаре. В 1994 году окончил Казанский государственный университет. С 1998 года участвовал в выставках в России и за рубежом. С 2007 года также занимался анимацией. В 2009 году работал на проекте «Колыбельные мира» в Москве, а в 2011 году работал на студии «Татармультфильм».

Напомним, что в марте скончался казанский фотограф Шамиль Абдюшев. Ему было 69 лет.

ОбществоКультура Татарстан
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