Скончался казанский художник Михаил Пивоваров

В возрасте 48 лет ушел из жизни казанский художник Михаил Пивоваров. Об этом сообщил художник Рашид Тухватуллин.



«Ушел из жизни Миша Пивоваров. Соболезнования родным и друзьям», — написал Тухватуллин на своей странице в Facebook.



Михаил Пивоваров родился в 1971 году в городе Болгаре. В 1994 году окончил Казанский государственный университет. С 1998 года участвовал в выставках в России и за рубежом. С 2007 года также занимался анимацией. В 2009 году работал на проекте «Колыбельные мира» в Москве, а в 2011 году работал на студии «Татармультфильм».

Напомним, что в марте скончался казанский фотограф Шамиль Абдюшев. Ему было 69 лет.

