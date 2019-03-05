Казанский фотограф Шамиль Абдюшев скончался на 70-м году жизни

Известный казанский фотограф Шамиль Абдюшев скончался сегодня в возрасте 69 лет.

Абдюшев будет похоронен на мусульманском кладбище у Мамадышского тракта 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Шамиль Абдюшев родился в Казани в 1949 году, окончил Казанский государственный университет в 1987 году. В 2008 году был удостоен Гран-при республиканской премии «Хрустальное перо», трижды признавался лучшим спортивным фоторепортером.



Абдюшев проработал во множестве изданий и редакций СМИ Республики Татарстан. Его фотографии выходили в том числе и в «Реальном времени».



Напомним, что в конце 2017 года ушел из жизни казанский фотограф и путешественник Михаил Медведев.