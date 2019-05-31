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Huawei выслала американских сотрудников из штаб-квартиры

14:31, 31.05.2019
Huawei выслала американских сотрудников из штаб-квартиры
Фото: mcomp.org

Китайская компания Huawei решила выслать сотрудников из США, работающих в исследовательском подразделении в штаб-квартире корпорации. Кроме того, пришло распоряжение отменить ряд технических встреч с представителями Соединенных Штатов.

Рабочая группа, в которую входили американцы, была расформирована около двух недель назад, передает Financial Times.

Отмечается, что также в Huawei потратили несколько дней на то, чтобы привести коммуникацию между ее отделениями в Китае и в США в соответствие со специальным списком, который требует от американских поставщиков получать одобрение правительства для продажи комплектующих китайской компании. Кроме того, корпорация сейчас работает над сокращением контактов между своими сотрудниками и американскими гражданами.

Напомним, что Huawei подала в суд на власти США, требуя признать незаконным внесение в черный список Министерства торговли. Американские власти запретили проводить ряд сделок с Huawei, что привело компанию к разрыву отношений с поставщиками комплектующих и ПО.

Общество
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