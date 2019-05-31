В Роструде напомнили об условиях работы в жару

Работодатели должны предоставлять перерыв своим сотрудникам в жару. Об этом напомнили в Роструде.

В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим в помещении, а также следить за тем, чтобы там всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Если в кабинете столбик термометра достиг +28,5°С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При +29°С — на два часа, при +30,5°С — на четыре часа, передает ТАСС.

Отмечается, что для работников, которые постоянно перемещаются, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур — с +26,5°С до +27,5°С.

Напомним, ранее в Роструде рассказали о следующих длинных выходных.