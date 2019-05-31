Минфин РФ предлагает допустить иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам

Министерство финансов России планирует допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, в настоящее время инициатива обсуждается с Центробанком, чтобы создать необходимые инструменты для работы.

«В последние месяцы мы видели приток иностранных инвесторов в ОФЗ, ну и почему бы не проструктурировать бумаги таким образом, чтобы иностранные инвесторы покупали и ипотечные ценные бумаги в том числе», — цитирует ТАСС Моисеева.

Стоит отметить, что ипотечными облигациями являются долгосрочные облигации, обеспеченные недвижимым имуществом, которое стало предметом залога по ипотеке. Этот финансовый инструмент хорошо известен на зарубежных финансовых рынках, но только сейчас приходит в Россию.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Медведев предложил способ снижения ипотечных ставок.