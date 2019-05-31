Новости экономики

11:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минфин РФ предлагает допустить иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам

11:34, 31.05.2019
Минфин РФ предлагает допустить иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам
Фото: pixabay.com

Министерство финансов России планирует допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, в настоящее время инициатива обсуждается с Центробанком, чтобы создать необходимые инструменты для работы.

«В последние месяцы мы видели приток иностранных инвесторов в ОФЗ, ну и почему бы не проструктурировать бумаги таким образом, чтобы иностранные инвесторы покупали и ипотечные ценные бумаги в том числе», — цитирует ТАСС Моисеева.

Стоит отметить, что ипотечными облигациями являются долгосрочные облигации, обеспеченные недвижимым имуществом, которое стало предметом залога по ипотеке. Этот финансовый инструмент хорошо известен на зарубежных финансовых рынках, но только сейчас приходит в Россию.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Медведев предложил способ снижения ипотечных ставок.

ЭкономикаФинансыИнвестиции
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимуром Нагумановым
Официальные партнеры
  • pic
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров