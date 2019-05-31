Минздрав выступил за запрет курения кальянов в кафе и ресторанах

Минздрав РФ поддерживает запрет курения кальянов в местах общественного питания, сообщает «РИА Новости».

Научные исследования показывают, что их использование наносит существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов. В ведомстве подчеркнули, что курение кальяна связано с рисками передачи инфекционных заболеваний, например, туберкулеза. Опасны и бестабачные кальяны.

Напомним, ранее власти России выступили с предложением включить кальян в перечень подакцизных товаров.

На заседании правительства РФ было принято дополнение, согласно которому действия акцизов будут распространяться не только на одноразовые средства доставки никотина.

