Жительницы Пермского края, которых перепутали в роддоме 30 лет назад, получат по 1 млн рублей

Жительницы Пермского края, которых перепутали в районной больнице поселка Сива в 1989 году, получат компенсацию в десять раз меньше запрошенной, сообщает «Российская газета».

Решение по делу вынес Ленинский районный суд Перми. Отмечается, что в части иска, который составлял более 30 млн рублей, отказано. Екатерина и Светлана из поселка Сива все детство прожили на одной улице. Девочки были одноклассницами, ходили друг к другу в гости. Со временем сходство биологических матерей и дочерей стало очень заметно. Тест ДНК подтвердил подозрения.

Напомним, ранее сообщалось, что каждой жительнице России при выписке из роддома с младенцем необходимо вручать подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тысяч рублей. Об этом заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

