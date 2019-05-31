В России предложили дарить роженицам подарки на 10 тысяч рублей

Каждой жительнице России при выписке из роддома с младенцем необходимо вручать подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тысяч рублей. Об этом заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

По ее словам, на сегодня правительством утвержден план мероприятий в рамках акции «Подарок новорожденному» на 2018—2020 годы. Предполагается давать

женщинам набор с необходимыми предметами ухода за малышом преимущественно российского производства.

Орлова напомнила, что в прошлом году Минпромторг РФ разработал проект предоставления подарочной коробки в связи с рождением ребенка, в котором установил минимальную стоимость подарка — не менее 10 тысяч рублей — и его базовый гарантированный состав.

Пока программа действует в шести регионах: в Москве, Ненецком АО, Якутии, Башкортостане, Тульской и Вологодской областях, передает «РИА Новости».

Всего планируется потратить на реализацию проект порядка 84,2 млрд рублей до 2024 года.

Напомним, ранее власти Башкирии утвердили новый набор для новорожденных.