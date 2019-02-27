Власти Башкирии утвердили новый набор для новорожденных

Правительство РБ утвердило новый набор для новорожденных. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Стоимость набора увеличилась с 1 180 до 1 600 рублей. Также сократилось количество предметов до шести позиций. Так, теперь в набор входит детский плед, уголок с вышивкой башкирского орнамента, кофточка, ползунки, шапочка из хлопчатобумажного полотна и поздравительный вкладыш от руководителя Башкирии.

Стоит отметить, что цена на подарочные наборы не менялась с 2014 года. Повышение стоимости, по мнению специалистов Минздрава, связано с ростом НДС и подорожанием комплектующих.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в Башкирии прекратились выплаты за рождение первенца.



