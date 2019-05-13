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В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

08:21, 13.05.2019 1
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Фото: realnoevremya.ru

Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре. Об этом рассказали в Роструде.

Выходные ожидаются со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Соответственно, россияне будут отдыхать с субботы по понедельник, передает ТАСС.

Кроме того, летом в среду, 12 июня, будет выходной. В этот день будет отмечаться День России.

Напомним, ранее в Роструде рассказали, какую зарплату ожидают жители регионов России.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:37
    А ещё два байрама и день республики в РТ
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