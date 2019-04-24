Ученые из Гарварда нашли опасные бактерии в вейпах

Специалисты из Гарвардского университета выявили следы бактериальных и грибковых токсинов в популярных марках картриджей и жидкостей для электронных сигарет. Данные приводит журнал Environmental Health Perspectives.

Медики и химики обнаружили, что в каждом третьем типе наполнителей для вейпов присутствуют токсины, в том числе эндотоксины грамотрицательных бактерий, а также грибковые глюканы, которые часто вызывают острые или хронические респираторные болезни.

Среди найденных бактерий — кишечная палочка, возбудители гонореи и чумы, а также многие другие микробы.



Кроме того, разные классы ароматических добавок не только отличались по своим канцерогенным свойствам, но и содержали в себе другие типы опасных примесей, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее Минздрав РФ предложил приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам.