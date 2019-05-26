Украина пригрозила России «гамбургскими» санкциями

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия должна освободить арестованных в результате «керченского инцидента» моряков. В противном случае он считает необходимым введение «гамбургских» санкций.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — приводит слова Мельника агентство «Укринформ». Санкции могут получить такое название по местоположению Международного трибунала по морскому праву.

Напомним, что накануне трибунал принял сторону Киева и обязал Москву снять арест с украинских кораблей и 24 моряков, обвиняемых в попытке незаконно пересечь российскую границу. В РФ уже заявили, что гамбургский трибунал не имеет достаточной юрисдикции.