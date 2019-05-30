Bloomberg: Путин отказался продавать Ирану комплексы С-400
Власти России отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400. Это связано с опасениями усиления напряженности на Ближнем Востоке.
Заявка была отклонена лично президентом Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Подтверждения этой информации нет, так как российское Министерство иностранных дел, а также иранские власти отказались комментировать данные.
Ранее Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении. До этого США призвали, чтобы РФ присоединилась к усилиям по противодействию Ирану.ОбществоВласть
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