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Bloomberg: Путин отказался продавать Ирану комплексы С-400

22:13, 30.05.2019
Bloomberg: Путин отказался продавать Ирану комплексы С-400
Фото: mil.ru

Власти России отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400. Это связано с опасениями усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Заявка была отклонена лично президентом Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Подтверждения этой информации нет, так как российское Министерство иностранных дел, а также иранские власти отказались комментировать данные.

Ранее Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении. До этого США призвали, чтобы РФ присоединилась к усилиям по противодействию Ирану.

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