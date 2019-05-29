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Минздрав станет по-новому контролировать лечение онкобольных

07:28, 29.05.2019
Минздрав станет по-новому контролировать лечение онкобольных
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В России работают над новой системой оказания онкологической помощи. Все мероприятия по лечению входят в систему ОМС, не исключение и дорогие — радиология, химиотерапия, поддерживающее лечение, сообщает «Российская газета».

Член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко заметил, что если в поликлинике говорят, что МРТ через месяц, можно быстрее, но через кассу, то не нужно доставать кошелек, нужно звонить в страховую компанию. Одно из новшеств — теперь срок проведения необходимых исследований для установления диагноза не должен превышать 14 календарных дней с момента обращения к врачу.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты Сеченовского института в Москве создают биобанк, в котором будут хранить части органов и тканей, пораженных злокачественными опухолями.

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