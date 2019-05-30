С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником

С космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи и телевещания «Ямал—601».

Пуск осуществлен в 20:43 мск, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter. Спутник был выведен в интересах оператора АО «Газпром космические системы», — указывается в заявлении.

На данный момент уже произошел сброс створок головного обтекателя.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты «Ангара-А5» полностью заменят носители «Протон-М» через 6 лет.