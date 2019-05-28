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Рогозин: «Ангара-А5» заменит «Протон-М» к 2025 году

09:24, 28.05.2019
Рогозин: «Ангара-А5» заменит «Протон-М» к 2025 году
Фото: mil.ru

Ракеты «Ангара-А5» полностью заменят носители «Протон-М» через 6 лет. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости».

В настоящее время было проведено два запуска ракет семейства «Ангара». В июле 2014 года состоялся старт «Ангара-1.2ПП», в декабре 2014 года — «Ангара-А5».

«К 2025 году эта ракета должна полностью заменить «Протон-М», — отметил Рогозин.

Стоит отметить, что «Ангара» в отличие от других ракет использует экологически чистые компоненты топлива.

Напомним, ранее Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в новой лунной гонке с США.

ПромышленностьОПК
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