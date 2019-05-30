В Кремле назвали цель развития технологии искусственного интеллекта в России

Помощник президента РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что технологии искусственного интеллекта должны помочь России в увеличении ее позиций в промышленности, торговле и логистике.

Он отметил, что как такового рынка продуктов искусственного интеллекта нет и он не главный.

«Главное — это изменение традиционных рынков, которое несет искусственный интеллект, и мерить надо не тем, какую долю мы займем на этом рынке искусственного интеллекта, а сколько мы за счет наших национальных решений сможем отвоевать», — приводит слова Белоусова «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта заявил, что властелином мира может стать тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта.