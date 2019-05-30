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Путин: монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира

17:25, 30.05.2019
Путин: монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта заявил, что властелином мира может стать тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — приводит слова президента России пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что следует значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. Также, по словам президента РФ, нужно создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок.

Напомним, что совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта состоялось в «Школе 21» — учебном заведении Сбербанка для программистов.

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