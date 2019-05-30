Путин: монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира

Президент России Владимир Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта заявил, что властелином мира может стать тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта.



«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — приводит слова президента России пресс-служба Кремля.



Владимир Путин подчеркнул, что следует значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. Также, по словам президента РФ, нужно создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок.



Напомним, что совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта состоялось в «Школе 21» — учебном заведении Сбербанка для программистов.

