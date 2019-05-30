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Россиянка возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве

20:12, 30.05.2019
Россиянка возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве
Фото: youtube.com

Татьяна Валовая из России возглавила офис Организации объединенных наций (ООН).

О ее назначении объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, сообщается на сайте организации.

ООН отмечает, что Валовая имеет 35 лет опыта в журналистике, дипломатии и на государственной службе. На данный момент она является членом коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии. С 1999 по 2012 год Валовая работала в аппарате правительства России.

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