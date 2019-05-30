«Рубин» расторг контракт с полузащитником Адилем Мухаметзяновым

Полузащитник казанского «Рубина» Адиль Мухаметзянов покидает клуб. Договор между 21-летним игроком и командой расторгнут по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте казанского клуба.



Адиль Мухаметзянов является воспитанником академии «Рубина». В составе «Рубина-U17» он становился чемпионом России среди спортивных школ 2014 года. Кроме того, Мухаметзянов выступал за молодежную команду «Рубина», «Рубин-2» и за клуб из Зеленодольска «Анжи-Юниор».



Ранее «Рубин» расстался еще с четырьмя игроками. Клуб покинули голкипер Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитник Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз. Игроки ушли из «Рубина» в связи с истечением сроков арендных договоров.

