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«Рубин» расторг контракт с полузащитником Адилем Мухаметзяновым

19:58, 30.05.2019
«Рубин» расторг контракт с полузащитником Адилем Мухаметзяновым
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник казанского «Рубина» Адиль Мухаметзянов покидает клуб. Договор между 21-летним игроком и командой расторгнут по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Адиль Мухаметзянов является воспитанником академии «Рубина». В составе «Рубина-U17» он становился чемпионом России среди спортивных школ 2014 года. Кроме того, Мухаметзянов выступал за молодежную команду «Рубина», «Рубин-2» и за клуб из Зеленодольска «Анжи-Юниор».

Ранее «Рубин» расстался еще с четырьмя игроками. Клуб покинули голкипер Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитник Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз. Игроки ушли из «Рубина» в связи с истечением сроков арендных договоров.

СпортФутбол Татарстан
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