Зеленский: Украина ведет сразу две войны

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом рассказал, что страна ведет две войны — с Россией и коррупцией внутри страны.

Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения «надлежащего выполнения» Минских договоренностей, пишет его «Интерфакс».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом он заявил перед началом своего выступления на форуме IFORUM-2019 в Киеве. Непосредственно в выступлении Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее «агрессором».