СМИ: Зеленский отказался от ведения переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

Об этом глава государства сообщил журналистам перед началом своего выступления на форуме IFORUM-2019 в Киеве, пишет ТАСС.

Непосредственно в выступлении Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее «агрессором».

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Также президент Украины призывал Соединенные Штаты ужесточить антироссийские санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Зеленского о референдуме, заявил, что это внутреннее дело Украины.