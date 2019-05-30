ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к пиковым значениям 2014 года

За 2018 год долговая нагрузка населения России по потребительским кредитам выросла с 7,1% до 8,1%. Этот показатель приблизился к пиковым значения 2014 года, говорится в подготовленном ЦБ «Обзоре финансовой стабильности».

В документе отмечается, что ускорение роста долговой нагрузки в 2018—2019 годах связано с прекращением тенденции снижения стоимости кредитов, пишет RNS.

По итогам четвертого квартала 2018 — первого квартала 2019 года средневзвешенная полная стоимость кредита в сегменте кредитов наличными увеличилась на 1,1% по сравнению с третьим кварталом 2018 года, до 16,4%.

Ранее Банк России назвал главные уязвимости финансовой системы РФ. Среди них сокращение реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой нагрузки.