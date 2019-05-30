Банк России назвал главные уязвимости финансовой системы РФ

В Центробанке сообщили, что с осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей.

«В последние несколько лет устойчивость российской экономики к глобальным вызовам возросла. У нас небольшой внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами могут превратиться в риски», — сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, ее слова приводит РБК.

К уязвимостям относятся замедление мировой экономики, неопределенность политики западных ЦБ в отношении ключевых ставок, усиление санкций и торговых споров, а также сокращение реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой нагрузки.