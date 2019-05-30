«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией в России.

По данным Московской биржи, на 17.12 мск капитализация «Газпрома» достигла 5,074 трлн рублей, Сбербанка — 5,024 трлн рублей, пишет РБК.

Рост капитализации «Газпрома» произошел на фоне публикации финансового отчета по МСФО за первый квартал 2019 года. Так, компания увеличила чистую прибыль на 44,2%, до 535,91 млрд рублей, выручку — на 7,2%, до 2,29 трлн рублей.

Напомним, 23 мая рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей впервые с июля 2011 года.