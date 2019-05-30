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ЦБ зафиксировал рост чистого спроса россиян на валюту

18:08, 30.05.2019
ЦБ зафиксировал рост чистого спроса россиян на валюту
Фото: pixabay.com

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд.

«При этом рост чистого спроса был обусловлен увеличением в 2,5 раза спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту он оставался относительно стабильным», — сообщает ЦБ.

Согласно материалам Центробанка, в целом в марте совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с февралем вырос на 13% и составил $4,5 млрд.

Ранее сообщалось, что сбережения имеют 46% жителей России. В долларах и евро накопления хранят лишь 2% респондентов. 24% граждан заявили, что хранят сбережения как в рублях, так и в валюте.

ЭкономикаФинансы
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