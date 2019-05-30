Жители России рассказали, в какой валюте хранят сбережения

Чаще всего россияне (74%) хранят сбережения в рублях. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно опросу, всего сбережения имеют 46% жителей России. В долларах и евро накопления хранят лишь 2% респондентов. 24% граждан заявили, что хранят сбережения как в рублях, так и в валюте.

Большинство опрошенных предпочитают вклады в российских банках (42%) и наличные рубли (37%). 17% россиян хранят средства в виде изделий из драгметаллов и камней, передает «РИА Новости».

Отмечается, что более половины респондентов (52%) предпочли бы вложить свободные деньги в недвижимость или землю, банковским депозитам доверили бы накопления 30% граждан, 14% респондентов готовы вложить сбережения в собственный бизнес или бизнес близких друзей, 6% рассматривают в качестве варианта вложений акции компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство россиян считают нынешнее время неблагоприятным для кредитов.