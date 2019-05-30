Росстат: в январе — апреле продукты в России дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС

Фото: Максим Платонов

По итогам января — апреля 2019 года продукты в России дорожали быстрее, чем в Евросоюзе, — 3,6% против 1,1%.

По данным Росстата, в апреле продукты в России подорожали на 0,5%, а в Евросоюзе — на 0,1%.

За четыре месяца в России отмечался существенный прирост цен на овощи — 24%. В ЕС он составил 4,6%. Цены на фрукты в РФ увеличились на 4,6% (в ЕС стали дешевле на 0,6%), хлебобулочные изделия и крупы — на 3,7% (в ЕС на 1,1%), рыбу и морепродукты в РФ — 2,1% (в ЕС — на 0,5%).

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост доли овощей с нитратами в России.