Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца российского Forbes Александра Федотова. В его отношении введена процедура реализации имущества.

Размер долга Федотова перед кредиторами достиг 600 млн рублей, передает RNS.

По информации агентства, у Федотова четыре кредитора, два из которых (Сергей Поправка и Алексей Шиндяпин) ранее подали к нему иски о взыскании задолженности.

Напомним, что в 2018 году новым владельцем российской версии Forbes стал Магомед Мусаев. Федотов был вынужден продать издание после конфликта с коллективом. В июне он уволил главного редактора журнала — Николая Ускова. После этого Усков рассказал о систематических задержках зарплаты и срывах контрактов.