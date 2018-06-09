Усков: причиной увольнения из Forbes стало участие в передачах «Эха Москвы»

Бывший главный редактор русского Forbes прокомментировал свое увольнение. Он уверен, что владелец журнала Александр Федотов был недоволен участием журналиста в передачах «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы».

«Друзья, сегодня Александр Федотов уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы», — написал Усков в Facebook.

Он подчеркнул, что с конца марта владелец задерживает зарплаты сотрудникам и накопил долги перед типографией.

Также бывший главный редактор Forbes заявил, что Федотов регулярно пытался вмешиваться в редакционную политику издания.

Напомним, что сегодня Artcom Media Group (ACMG) Федотова сообщила об увольнении Ускова за нарушения трудовой дисциплины.