Тарханское месторождение минеральных вод в Татарстане признали оздоровительным местом регионального значения

Тарханское месторождение минеральных подземных вод близ села Большие Тарханы Тетюшского района РТ признано лечебно-оздоровительным местом регионального значения. Об этом говорится в постановлении кабинета министров РТ.



Согласно документу, на этой территории запрещаются все работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территории.



Исполкому Тетюшского района рекомендовано оповестить население о границах месторождения, правилах и режиме хозяйственного использования этих территорий.



Кроме того, кабмин РТ предложил ООО «Волжские воды-К» обустроить территорию, построить дороги и системы водоснабжения.



Контролировать исполнение постановления будет Минздрав РТ.

