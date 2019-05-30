Ак Барс Банк завершил первый квартал 2019 г. с чистой прибылью в размере 1,31 млрд руб. в соответствии с МСФО

«Банк продолжает демонстрировать стабильный рост ключевых показателей доходности. Позитивная динамика отмечается нашими партнерами и рейтинговыми агентствами и подтверждает верность выбранных подходов при реализации стратегических целей Банка», — прокомментировал Зуфар Гараев, Председатель Правления Ак Барс Банка.



По итогам первых трёх месяцев 2019 г. Ак Барс Банк получил чистую прибыль в объеме 1,3 млрд рублей в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала банка составила 7,3%, рентабельность активов равна 1,1%.

Операционные доходы (до вычета резервов) в первом квартале 2019 г. выросли на 13,6% до 5,0 млрд руб. с 4,4 млрд. руб. годом ранее, что обусловлено увеличением процентных доходов. Чистые процентные доходы выросли на 42,1% до 4,0 млрд рублей с 2,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистая процентная маржа в первом квартале 2019 г. составила 3,9%.

Улучшив качество кредитного портфеля, банк высвободил часть резервов на сумму 0,2 млрд рублей, тогда как в первом квартале 2018 г. оценочный резерв под кредитные убытки составил 0,4 млрд рублей.

Активы банка за указанный период выросли на 10,2% до 516,0 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 0,2 % с начала года до 140,2 млрд рублей (до резервов). Розничный кредитный портфель увеличился на 1,6%, до 84,7 млрд рублей (до резервов).

Совокупный кредитный портфель (после вычета резервов) за первый квартал 2019 г. увеличился на 0,5%, составив 209,6 млрд руб.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах банка составляла 85,2% на 31 марта 2019 г., по сравнению с 90,6% на 31 декабря 2018 г. и 89,5% на 31 марта 2018 г. Средства клиентов выросли с начала 2019 г. на 5,0% до 377,9 млрд рублей, в том числе средства юридических лиц в первом квартале выросли на 10,5%.

Размер собственных средств Ак Барс Банка за первый квартал 2019 г. вырос на 2,3% и на 31 марта 2019 г. составил 72,5 млрд руб.

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