В Казани начался процесс по афере с акциями покойников на 30 млн рублей

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Вахитовском суде Казани огласили обвинение по делу о хищениях акций «Газпрома» на 23,5 млн рублей, покушениях на такие хищения на 9,4 млн рублей, лжесвидетельствах в судебном процессе и легализации преступных доходов. В преступлениях обвиняют бывших детдомовцев Линура Муртазина (ранее — Кочнева) и Павла Ефремова, оба вину не признают, передает с заседания журналист «Реального времени».



На первое заседание суда представители потерпевшего не пришли. Были только арестованные подсудимые и супруга Ефремова. В зал ее как свидетеля не допустили. Гособвинитель Рамиль Галеев огласил обвинительное заключение. А ранее судимый Муртазин заявил ходатайство — после каждых 5—10 заседаний предоставлять ему для ознакомления судебный протокол, чтобы после приговора было проще готовить жалобу.

В деле фигурируют счета умерших еще в детстве сирот, явление суду их биологических родичей и вынесенные на основе липовых доказательств решения суда. Ради нужных судебных актов фиктивных наследников иногда специально прописывали в Мензелинском районе.

Детали — в материале «Реального времени».