Как в Татарстане список сирот — акционеров «Газпрома» проиграли в карты

В Казани стартовал суд по делу об аферах на 30 млн рублей, которые обернулись увольнением судьи в Мензелинском районе

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском суде Казани начался судебный процесс над двумя бывшими детдомовцами. Ранее судимых Павла Ефремова и Линура Муртазина обвиняют в удачных и не очень попытках увода 222 тысяч акций «Газпрома» — со счетов умерших еще в детстве сирот. По версии следствия, ради барышей аферисты находили матерей-«кукушек» и лжесвидетелей для суда, подделывали справки интернатов и даже корочку сотрудника «Газпромбанка». Вынесшая три решения в пользу липовых наследников судья Мензелинского суда ушла в отставку. А подсудимые вину не признают, сообщает журналист «Реального времени».



Миллионы мертвой девочки



Эльвира С. родилась в январе 1991 года восьмимесячной. Ее биологической матери в тот момент было лишь 16. Сейчас женщина вспоминает — малышка родилась слепой и с ДЦП, весила чуть больше килограмма и за год прибавила всего килограмм. На ноги она так и не встала.

Вскоре биологического отца Эльвиры посадили, а мать отказалась от дочки. В 1995-м году узнала — та умерла в Верхне-Отарском доме-интернате для умственно отсталых детей. Через три года женщина поехала туда, просила показать могилку, да с ней не стали разговаривать.

Еще через 10 лет, в октябре 2008-го года, Рыбно-Слободский суд признал факт принятия наследства покойной Эльвиры С. ее матерью. Сама она в суд даже не приезжала, все документы готовили и подавали другие. А ныне подсудимый Линур Муртазин и его знакомый Бастриков свидетельствовали в храме Фемиды — женщина навещала девочку в детдоме и была на ее похоронах.

Далее сабинский нотариус Альберт Евдокимов открыл наследственное дело, и в итоге женщине отошли 340 тысяч на банковском вкладе Эльвиры С. и 36 тысяч 100 обыкновенных акций «Газпрома». Следствие оценило это имущество в 4,5 млн рублей.

В 90-е на «голубые фишки» руководители детдомов обменяли ваучеры, выделенные воспитанникам детдомов по Указу президента РТ Минтимера Шаймиева от 10 декабря 1993 года «О социальной защите отдельных категорий граждан РТ при приватизации». Акции были зачислены на именные депо-счета сирот в АО «Газпромбанк», однако многие выпускники детдомов о них ничего не знали. Биологические родители — и подавно.

По версии следствия, мать Эльвиры разыскали два бывших детдомовца Павел Ефремов и Линур Муртазин (ранее Кочнев, по фамилии жены, — прим. ред.) и сообщили о том самом наследстве, оценив его стоимость в полмиллиона рублей. Женщина дала доверенности на право представлять ее в суде и заниматься наследным делом и в результате получила свои 500 тысяч, после того как 36,1 тысячи акций Ефремов последовательно перевел на подконтрольные счета и перепродал. Разницу поделили с Муртазиным.

Муртазина обвиняют еще и в двух эпизодах лжесвидетельства в суде (ч. 1 ст. 307 УК РФ)

Потерпевшая Российская Федерация

Как выяснило «Реальное время», Муртазина с Ефремовым обвиняют в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с ущербом 23,5 млн рублей и двух попытках такого же мошенничества (ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) еще на 9,4 млн рублей.

Потерпевшей в этой истории признана Российская Федерация в лице территориального управления Госимущества по Татарстану и Ульяновской области. Именно государству должны были отойти вклады и акции покойных воспитанников детдомов и интернатов, родственники которых никак не участвовали в их жизни. В качестве таковых в деле фигурируют биологические матери, отцы и даже сводный брат, который и не знал, что вообще-то у мамы он младший.

Кроме того, подсудимым инкриминируют два эпизода легализации преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК). Часть доходов, по версии следователей МВД РТ, была вложена в долевое строительство, а позже недостроенную квартиру перепродали за 4,6 млн рублей.

Муртазина обвиняют еще и в двух эпизодах лжесвидетельства в суде (ч. 1 ст. 307 УК РФ). Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов.

Оба фигуранта ранее сами воспитывались в детских домах. Оба уже судимы. Ефремов — за хулиганство и умышленное нанесение средней тяжести вреда здоровью, Муртазин-Кочнев — за хищение акций «Газпрома» на 130 млн рублей путем обмана самих выпускников детских домов, их родных и государства в 2006—2009 годах.

В 2013-м Вахитовский суд Казани приговорил Кочнева к 6 годам колонии, а Верховный суд РТ скинул ему полгода, прекратив производство по одному из эпизодов. Тем же приговором сабинский нотариус Альберт Евдокимов за злоупотребление полномочиями был приговорен к уголовному штрафу в 150 тысяч рублей и освобожден от наказания за сроком давности. Ефремов по первому делу проходил лишь в качестве свидетеля.

Силовики полагают — минимум двоих «наследников» сирот Ефремов специально временно регистрировал у своей родни в мензелинском селе, чтобы позже в их интересах обратиться с заявлением в суд этого района

«Однотипные и немотивированные» решения отменил Верховный суд РТ

Новое дело о сиротских миллионах охватывает период 2008—2017 годов. Нотариус Евдокимов фигурирует еще в нескольких эпизодах. Как и экс-судья Мензелинского горсуда.

Год назад на итоговом совещании судей Татарстана зампред Верховного суда РТ Марат Хайруллин назвал «вопиющим нарушением норм закона» три «однотипных и немотивированных» решения Чулпан Музиповой по делам об установлении факта принятия наследства.

— Будучи приглашенной на беседу, судья не смогла дать какие-либо пояснения и написала заявление об отставке, при этом ей оставалось работать до выслуги шесть месяцев! — констатировал Хайруллин.

На данный момент эти решения уже отменены. Однако в ходе расследования уголовного дела ГСУ МВД Татарстана появились доказательства, что вопрос о передаче 100 тысяч рублей за нужные решения как минимум обсуждался Ефремовым и одним из знакомых судьи. Впрочем, с ходатайством о возбуждении уголовного дела в этой части на судейское сообщество следствие не выходило.

Между тем силовики полагают — минимум двоих «наследников» сирот Ефремов специально временно регистрировал у своей родни в мензелинском селе, чтобы позже в их интересах обратиться с заявлением в суд этого района. Причем в одном случае нужное решение в Мензелинске было получено вскоре после отказа в таком же заявлении казанским судом.

Еще часть иногородней родни покойных «миллионеров» тот же подсудимый вообще прописал в своей казанской квартире — чтобы не ездить в Мамадыш или дальше ради сбора подписей или визита в банк. Не самая простая схема работала как часы. В деле фигурируют хищения от 321 тысячи до 7 млн рублей.

Со слов директора, Ефремов предъявил ему запрос от имени сотрудника депозитария «Газпромбанка» Салихова с просьбой предоставить списки воспитанников-акционеров. Фото epa.eu

«Китаец» искал сирот на Урале и в Сибири

Сбой в системе произошел осенью 2017 года. Нужные решения суда уже были получены, однако два отца-«наследника» заявили о происходящем в правоохранительные органы. Все переговоры участников группы были взяты на прослушку, а в декабре 2017-го Муртазин и Ефремов были арестованы. По делу задерживались и иные лица, но позже они получили статус свидетелей.

Муртазин от дачи показаний следователям отказался со ссылкой на статью 51 Конституции РФ. Ефремов же заявил — ничего противозаконного в его действиях не было. По его версии, они лишь помогал родственникам детдомовцев получить и реализовать наследство, объяснял, что реально 36 тысяч акций «Газпрома» на текущий момент стоят не меньше 9 млн рублей, а получал за свои услуги по 300—500 тысяч рублей.

Ефремов рассказал — об акциях узнал от таких же сирот, как он сам, когда в 1995 году учился в ПТУ-30. В том же училище познакомился и сдружился с «Китайцем», он же Линур Муртазин. У друга в 2008 году получил списки покойных сирот-акционеров и их родственников. Если верить подсудимому, Муртазин проиграл ему очень большую сумму в карты и в счет долга отдал уникальные списки.

Приятели Муртазина-Кочнева, сидевшие вместе с ним в 2014—2015 годах, на следствии признавались — какие-то списки детей-сирот из первого дела у него были и на зоне. Он периодически звонил Ефрему, он же Павел, и делился информацией, а им хвастался — мол, продолжает консультировать, как надо воровать у государства.

Бывший директор Верхне-Отарского дома-интерната в Татарстане на следствии рассказывал — Ефремов в 2015-м приезжал в качестве представителя родни умершего Сергея Б. и требовал представить ему оригинал справки, где отец Сергея отказался от него, предлагал 1 млн рублей после получения наследства, настаивал, донимал воспитателей. Ранее по запросу райсуда интернат сообщил: родные Сергея его не навещали и не хоронили.

Со слов директора, Ефремов предъявил ему запрос от имени сотрудника депозитария «Газпромбанка» Салихова с просьбой предоставить списки воспитанников-акционеров. Директор не повелся — позвонил в банк и выяснил: Салихов там не работает.

На первое заседание суда представители потерпевшего не пришли

Еще один свидетель вспоминал, что, уже выйдя на свободу досрочно, Муртазин несколько раз нанимал его для поездок в Пермь, Соликамск и Ухту — объезжали детдома, интернаты. Линур представлялся сотрудником «Газпромбанка», демонстрируя удостоверение, и просил предоставить списки воспитанников-акционеров. Так что не исключен новый виток афер.

На первое заседание суда — представители потерпевшего не пришли. Были только арестованные подсудимые и супруга Ефремова. В зал ее, как свидетеля, не допустили. Гособвинитель Рамиль Галеев огласил обвинительное заключение. А бывалый обвиняемый Линур Муртазин заявил ходатайство — после каждых 5-10 заседаний предоставлять ему для ознакомления судебный протокол, чтобы после приговора было проще готовить жалобу.