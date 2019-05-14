Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Государственной думы единогласно приняли в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.



Согласно законопроекту, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до четырех лет.



В случае гибели двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы вместо 4—9 по действующему законодательству.



Также предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Напомним, что данный законопроект был внесен в Госдуму РФ 10 апреля. Перед этим инициатива получила одобрение правительства и Верховного суда.

